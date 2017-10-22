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İri göğüslere bakmak ömrü uzatıyor

— 22 Ekim 2017

SPOR yapmayı sevmeyen erkeklere Alman bilim adamlarından müjde!

Almanya’daki üç hastane tarafından ortak yürütülen çalışmada iri göğüslere bakmanın özellikle 40 yaş üzeri erkeklerin ömrünü 4-5 yıl uzattığı ortaya çıktı. 200 kişi üzerinde yapılan araştırmada erkekler iki gruba ayrıldı. Bir grup günde 10 dakika iri göğüslere baktı, bir grup ise iri göğüslerden mahrum kaldı. 5 yıl süren araştırma sonunda göğüslere bakan erkeklerin kan basınçlarının ve kalp ritimlerinin daha düzenli olduğu ortaya çıktı. New England Journal of Medicine adlı sağlık gazetesinde yayınlanan çalışmada iri göğüslere bakmanın metabolizmayı hızlandırdığı ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı da belirlendi.

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