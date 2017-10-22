İskoç turiste hapis cezasının nedeni 'Kalçaya dokunmak' -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
21 Ekim 2017 - Ortadoğu’da İran faktörü
21 Ekim 2017 - CHP İngiltere Birliği’nde Tuncay Özkan paneli
20 Ekim 2017 - Tuncay Özkan ve Ümit Zileli Cumhuriyet Balosu için Londra’da
20 Ekim 2017 - Park otomatlarında bozuk para dönemi bitti
20 Ekim 2017 - Elcom ve Pir Sultan Derneğinde aşure
Home / İngiltere ve Londra / İskoç turiste hapis cezasının nedeni ‘Kalçaya dokunmak’

İskoç turiste hapis cezasının nedeni ‘Kalçaya dokunmak’

— 22 Ekim 2017

İskoç turist Jamie Harron

Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden İskoç turist Jamie Harron, Dubai’deki bir gece kulübünde bir adamın kalçasına dokunduğu ‘suçlamasıyla’ gözaltına alındı. Davanın ardından 3 ay hapis cezasına çarptırılan turistin hapse girmesi İngiltere büyük bir olay yarattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İskoç turist 27 yaşındaki Jamie Harron kısa süre için Dubai‘de tatil yapmak istedi. Burada gittiği bir gece kulübünde ise Emad Tabaza isimli bir adamın kalçasına dokundu.

Harron, kendisinden yaşça büyük Tabaza’nın kalçasına yanlışlıkla dokunduğu yönünde ifade vermişti.

Emad Tabaza

Turistin kalçasına dokunmasından rahatsız olan Tabaza olayı mahkemeye taşıdı. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından iş adamı Tabaza’nın şikâyetini geri çekmesinin ardından hâlihazırda yargıya intikal eden olay için dava süreci devam etti.

Harron’a yönelik suçlamanın toplum içinde ahlaka aykırı davranmak olduğu açıklandı.

Dubai’deki mahkeme, Harron’un adamın kalçasına dokunması nedeniyle 3 ay hapse mahkûm edilmesine karar verdi. (HÜRRİYET.COM)

Haber Okunma Sayısı: 390
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ekim 2017 Perşembe
Sayı 868

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close