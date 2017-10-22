İskoç turiste hapis cezasının nedeni ‘Kalçaya dokunmak’

Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden İskoç turist Jamie Harron, Dubai’deki bir gece kulübünde bir adamın kalçasına dokunduğu ‘suçlamasıyla’ gözaltına alındı. Davanın ardından 3 ay hapis cezasına çarptırılan turistin hapse girmesi İngiltere büyük bir olay yarattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İskoç turist 27 yaşındaki Jamie Harron kısa süre için Dubai‘de tatil yapmak istedi. Burada gittiği bir gece kulübünde ise Emad Tabaza isimli bir adamın kalçasına dokundu.

Harron, kendisinden yaşça büyük Tabaza’nın kalçasına yanlışlıkla dokunduğu yönünde ifade vermişti.

Turistin kalçasına dokunmasından rahatsız olan Tabaza olayı mahkemeye taşıdı. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından iş adamı Tabaza’nın şikâyetini geri çekmesinin ardından hâlihazırda yargıya intikal eden olay için dava süreci devam etti.

Harron’a yönelik suçlamanın toplum içinde ahlaka aykırı davranmak olduğu açıklandı.

Dubai’deki mahkeme, Harron’un adamın kalçasına dokunması nedeniyle 3 ay hapse mahkûm edilmesine karar verdi. (HÜRRİYET.COM)