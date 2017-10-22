Motosikletli gaspçılar, kaleci Joe Hart'ı soydu -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
21 Ekim 2017 - Ortadoğu’da İran faktörü
21 Ekim 2017 - CHP İngiltere Birliği’nde Tuncay Özkan paneli
20 Ekim 2017 - Tuncay Özkan ve Ümit Zileli Cumhuriyet Balosu için Londra’da
20 Ekim 2017 - Park otomatlarında bozuk para dönemi bitti
20 Ekim 2017 - Elcom ve Pir Sultan Derneğinde aşure
Home / Spor / Motosikletli gaspçılar, kaleci Joe Hart’ı soydu

Motosikletli gaspçılar, kaleci Joe Hart’ı soydu

— 22 Ekim 2017

İngiltere’de West Ham United forması giyen ünlü kaleci Joe Hart, 2 motosiklete binen 3 kişinin saldırısına uğradı; telefonunu, cüzdanını ve saatini çaldırdı.

West Ham’ın yıldız kalecisi Joe Hart gasp kurbanı oldu.

Olay geçtiğimiz hafta İngiltere‘nin Dünya Kupası Elemelerinde Litvanya‘yla karşılaştığı maçın ardından West Ham’ın antrenman sahasına giderken yaşandı.

TELEFONUNU, CÜZDANINI VE SAATİNİ ÇALDILAR

Bir petrol istasyonunda duran Hart’ın aracının etrafını saran 2 motorsikletli 3 kişi, arabanın içinde yıldız oyuncunun bulunduğu sırada zorla telefonunu, cüzdanını ve saatini gasp etti. Bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Hart hiç zarar görmezken olaydan dolayı oldukça sarsıldığını belirtti.

Hart yaklaşık 2 ay önce yine bir hırsızlık olayına maruz kalmış ve 100 bin poundluk Range Rover cipini çaldırmıştı. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 215
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ekim 2017 Perşembe
Sayı 868

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close