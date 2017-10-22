Motosikletli gaspçılar, kaleci Joe Hart’ı soydu

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İngiltere’de West Ham United forması giyen ünlü kaleci Joe Hart, 2 motosiklete binen 3 kişinin saldırısına uğradı; telefonunu, cüzdanını ve saatini çaldırdı.
West Ham’ın yıldız kalecisi Joe Hart gasp kurbanı oldu.
Olay geçtiğimiz hafta İngiltere‘nin Dünya Kupası Elemelerinde Litvanya‘yla karşılaştığı maçın ardından West Ham’ın antrenman sahasına giderken yaşandı.
TELEFONUNU, CÜZDANINI VE SAATİNİ ÇALDILAR
Bir petrol istasyonunda duran Hart’ın aracının etrafını saran 2 motorsikletli 3 kişi, arabanın içinde yıldız oyuncunun bulunduğu sırada zorla telefonunu, cüzdanını ve saatini gasp etti. Bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Hart hiç zarar görmezken olaydan dolayı oldukça sarsıldığını belirtti.
Hart yaklaşık 2 ay önce yine bir hırsızlık olayına maruz kalmış ve 100 bin poundluk Range Rover cipini çaldırmıştı. (HABERLER.COM)
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