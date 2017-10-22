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Tottenham rekor kırdı, fark attı!

— 22 Ekim 2017


Tottenham, Liverpool’u 4-1 yenerken; Premier Lig seyirci rekoru kırıldı. Webley’deki maçı 80.827 kişi izledi.
Tottenham’ın golcüsü Harry Kane karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Tottenham ve İngiltere Milli Takımıyla 13 maçta 17. golünü attı.
Tottenham’ın diğer golleri Son Heung-min ve Dele Alli’den geldi. Sezona iyi başlayamayan ancak daha sonra vites yükselten Tottenham bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı ve 2. sıradaki Manchester United’in ardından averajla 3. sırada yer aldı.
Mauricio Pochettino’nun ekibi, lider Machester City’nin 5 puan gerisinden zirve takibini sürdürdü. (HÜRRİYET.COM)

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