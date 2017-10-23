7 Ocak’ta 7 parti seçime giriyor

7 Ocak tarihinin erken genel seçim tarihi olarak neredeyse netleşmesinin ardından tüm partilerde hazırlıklar başladı. Partiler Merkez Yürütme Kurullarında aldıkları seçim kampanya kararları ile aday belirleme süreçlerini de başlattı

START VERİLDİ

Ulusal Birlik Partisi’nde aday adaylığı için bir çok kişinin ismi gündemde. Demokrat Parti adaylık başvurusu kabul ediyor. CTP’de de seçim çalışmaları başladı, Parti Meclisi toplantısı ile resmi start verildi. Kampanya için şirketler aranmaya başladı

“TAM BİRLEŞME” HAYAL:

Ülkede yıllardır beklenen “solda birlik” bu seçimlerde de yaşanmayacak CTP tek başına yolunu yürüyecek. TDP Bağımsızlık Yolu ve Baraka ile işbirliğine gidecek. TKP-BKP işbirliği ise Pazar günkü BKP kurultayına bağlı

HP VE YDP TEK GİRİYOR: İlk kez genel seçimlere girmeye hazırlanan Halkın Partisi ile Yeniden Doğuş Partisi kendi ekipleri ile listesini oluşturacak. Partiler, Merkez Yürütme Kurullarında aldıkları kararlarla seçim startını verdi. (HABERKIBRIS)