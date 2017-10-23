Arife Retvan yeniden başkan – Videolu haber

LONDRA’NIN en aktif ve en sevilen derneklerinden birisi olan İngiltere Limasollular Derneği’nin 16. Olağan Kongresinde Başkan ve Yeni Yönetim kadrosu belirlendi. Dernek üye ve yöneticilerin katıldığı toplantıda Limasollular Dernek Başkanı Arife Retvan CTCA tarafından, derneklerinin 2017 yılının “En aktif ve İşbirliği İçinde Çalışan Üyesi” seçildiğini ve bundan son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yıl konsey tarafından, birlikte böyle bir ödül aldığımız için çok mutluyum. Sadece CTCA değil, Londra’da bulunan tüm derneklerle uyum içerisinde çalışma gayretindeyiz. Bugün burada yeni dönem yönetimimiz seçilecek ve ben inanıyorum ki her dönem olduğu gibi bu dönemde de başarılı ve faydalı işlere imzamızı atacağız. Kıbrıs’ta konsey tarafından bize verilmiş bir görev vardı. O da Rahmetli Rauf Denktaş’ın mevlidini okutmaktı. Biz de bu göreve uyarak her yıl bu mevlidi okutuyoruz. Kitap tanıtımlarına derneğimiz olarak çok önem veriyoruz. Bu yıl yine Sonay Yakup Yakupoğlu’nun kitap tanıtımını gerçekleştirdik. “Mutluluk Günü” diye bir günümüz var ve bu yardım gecesini düzenledik. Derneğimizden yardım istediklerinde bize şu kadar para verin dediklerinde biz dernek olarak yerinde tespit ederek ihtiyaç olan şeyi kendimiz alıyoruz. Bu sebeple hem yardım ettiğimiz kişi ve kişilere de direk ulaşmış oluyor hem de kimsenin aklında bir soru işareti bırakmamış oluyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, Kıbrıs Temsilcimiz Sayın Zehra Başaran’a, Konsey yönetimine, derneğimizin yönetici ve üyelerine, bizlerle her zaman uyum içinde çalışan diğer derneklere ve tabi sevgili basın mensuplarına derneğim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Mali İşler sorumlusu İş Adamı Tevfik Zekai tarafından geçtiğimiz dönem mali tablosunu okumasının ardından, eski yönetim kurulu kadrosunun aynı şekilde yeni dönemde de devam edilmesine karar verildi ve yeni dönem başlatılmış oldu.