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Doğan TB tekrar lider oldu

— 23 Ekim 2017

Doğan TB yeniden liderliği yakalamanın sevincini yaşıyor.

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme’de zirve el değiştirdi. Lider Yavruvatan, Baf Ülkü Yurdu Alsancak karşısında beklemediği yenilgi alınca haftayı üç puanla kapatan Doğan TB gol farkıyla zirveyi ele geçirdi.

Üst sıralarda çekişmenin arttığı 2. Kümede Baf Ülkü Yurdu Alsancak, aldığı 3-1’lik galibiyetle iddialı olduğunu gösterdi

Bu sezonun flaş ekibi Amedspor, üçüncü maçında da Kayserispor’a 3-1’lik üstünlük sağladı.

Doğan TB, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Pekünspor’u 9-2 mağlup edip lider oldu.

Küçük Kaymaklı ise çekişmeli geçen maçta İstanbul United’ı 3-2 yenmeyi başardı.

TAKIMLAR                    O         G         B          M        A         Y          P

Doğan TB                              4          3          0          1          26       8          9

Yavruvatan                          4          3          0          1          13       6          9

Amedspor                            3          3          0          0          13       7          9

BÜY Alsancak                       4          2          1          1          11       9          7

Küçük Kaymaklı                  4          2          0          2          15       18       6

Pekünspor                            3          1          0          2          10       16       3

Kayserispor                          4          1          0          3          10       16       3

İstanbul United                   3          0          1          2          5          11       1

MTG                                       3          0          0          3          6          18       0

HAFTANIN MAÇLARI (29 Ekim Pazar):

Doğan TB-Baf Ülkü Yurdu Alsancak, Pekünspor-Amedspor, İstanbul United-Kayserispor

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