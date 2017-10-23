Doğan TB tekrar lider oldu

Londra’nın merkezine gitmek 21 sterlin— 23 Ekim 2017
Londra’ da trafiği azaltmak için 2014 yılında başlatılan araçların merkeze ücretle giriş uygulamasında giriş ücretleri artırılarak havayı kirleten eski araçlar için ücretler iki katına çıkarıldı.
Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme’de zirve el değiştirdi. Lider Yavruvatan, Baf Ülkü Yurdu Alsancak karşısında beklemediği yenilgi alınca haftayı üç puanla kapatan Doğan TB gol farkıyla zirveyi ele geçirdi.
Üst sıralarda çekişmenin arttığı 2. Kümede Baf Ülkü Yurdu Alsancak, aldığı 3-1’lik galibiyetle iddialı olduğunu gösterdi
Bu sezonun flaş ekibi Amedspor, üçüncü maçında da Kayserispor’a 3-1’lik üstünlük sağladı.
Doğan TB, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Pekünspor’u 9-2 mağlup edip lider oldu.
Küçük Kaymaklı ise çekişmeli geçen maçta İstanbul United’ı 3-2 yenmeyi başardı.
TAKIMLAR O G B M A Y P
Doğan TB 4 3 0 1 26 8 9
Yavruvatan 4 3 0 1 13 6 9
Amedspor 3 3 0 0 13 7 9
BÜY Alsancak 4 2 1 1 11 9 7
Küçük Kaymaklı 4 2 0 2 15 18 6
Pekünspor 3 1 0 2 10 16 3
Kayserispor 4 1 0 3 10 16 3
İstanbul United 3 0 1 2 5 11 1
MTG 3 0 0 3 6 18 0
HAFTANIN MAÇLARI (29 Ekim Pazar):
Doğan TB-Baf Ülkü Yurdu Alsancak, Pekünspor-Amedspor, İstanbul United-Kayserispor
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