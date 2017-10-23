“Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” – Videolu haber

RUSYA’DA yüz yıl önce gerçekleşen Ekim Devriminin yıl dönümü için Day-Mer’de panel düzenlendi.

Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) bir dizi etkinlikle Bolşevik Ayaklanması olarak da bilinen Ekim Devrimi’nin 100’üncü yılını kutluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlerin ilki gazeteci yazar Aydın Çubukçu’nun katıldığı “Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” adlı panelle başladı.

Panel öncesi katılımcılara ana sloganı geçmiş değil gelecek olan Ekim Devrimi belgeseli izletildi.

Belgeselin ardından konuşmasına başlayan gazeteci yazar Çubukçu, “Yeni bir Ekim Devrimi, yeni bir sosyalizm atılımı aslında sadece bir özlem değil hem gerçek bir insanlık ihtiyacı hem de gerçekleşmesi mümkün olan bir düş.” ifadelerini kullandı.

“Ekim Devriminin kazanımları denince genellikle akla gelen şey işçi sınıfının hayatlarında meydana gelen değişim, onların maddi olarak ne kazandıklarına ilişkin bir liste, üretim hacmindeki büyüme, eğitim, sağlık, sosyal konut vesaire bütün bunlar hakkında Ekim Devriminin neler getirdiğine dair bir şeyler olur.” diyen Çubukçu, Ekim Devrimin insanlığa, işçi sınıfına ve devrim isteyen halklara ne kazandırdığını anlattı.

“Ekim Devriminden önce Rusya bir devrim daha yaşadı. Aslında iki devrim yaşadı; birincisi 1905 devrimidir. 1904’ün ortalarından başlayarak 1907’ye kadar süren bir süreçten bahsedebiliriz.” diyen Çubukçu, Ekim Devriminin alt yapısının nasıl hazırlandığından bahsetti.

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin’in önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi, Rus Çarının devrilmesinin ardından kurulan Petrograd geçici hükümetinin de devrilmesiyle Sovyetler Birliğinin kurulmasıyla sonuçlandı.

Ekim Devriminin bazı kesimler tarafından Bolşeviklerin yaptığı bir darbe olarak kabul edildiğini de ifade eden Çubukçu, devrimin sadece Rusya ve Sovyetler Birliği üye ülkelerindeki işçi sınıfına değil bazı büyük sanayi devletlerindeki işçi sınıfı içinde yarar sağladığını söyledi.

“Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da devrim olmadı ama işçilerin belli bir refaha sahip olmasında Ekim Devriminin payı çoktur.”

MARKS’IN MEZARINA ZİYARET

Day-Mer’liler 21 Ekim Cumartesi “Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” panelinden sonra, 22 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde bir araya gelerek Marks’ın mezarını ziyaret etti. Ekim Devrimi mimarı Lenin’in en çok etkilendiği isim olan Karl Marks’ın Londra’daki mezarını ziyaret eden Day-Mer üyeleri, anıta çiçek bıraktı.