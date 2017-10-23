İngiltere’de hamile kadın yerine “Hamile İnsan” önerisi

İngiltere’de hükümet, “hamile kadın” teriminin BM sözleşmesinde kullanılmaması gerektiğini söyledi çünkü bu ifadenin transseksüelleri dışladığı savunuldu.

Açıklamada, İngiltere’nin 1976’dan beri imzacı olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinde yapılacak değişiklikler konusunda İngiltere’nin resmi başvurusu geldi. Mevcut sözleşmede “hamile bir kadının” korunması gerektiğini ve bu yasaya tabi olmasını içeriyor.

Bununla birlikte, İngiltere Dışişleri ve Ceza Dairesi başvurusunda, Britanya, “doğum yapan trans bireyleri dışlama” yapabileceği için “hamile kadın” terimine karşı çıkıyor. Önerilen yeni terim ise “hamile insanlar” dır.

Sadece İngiltere’de bununla ilgili olarak yaşanmış iki farklı dava olduğu biliniyor.