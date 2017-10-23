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İngiltere’deki silahlı rehin alma olayı

— 23 Ekim 2017

 

İngiltere‘nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunun iki çalışanını rehin tutan silahlı kişinin gözaltına alındığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Nuneaton’un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, “Bermuda Park” adlı alışveriş alanında dün yerel saatle 14.30’da  polise yapılan ihbarlar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.
Polis, “herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmayan” olayda, silahlı bir erkeğin gözaltına alındığını ve sorgusunun halen devam ettiğini duyurdu.
Yetkililer, olayda rehin tutulan iki bowling salonu çalışanı da dahil hiçbir yaralı bulunmadığını ve operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti, ancak gözaltına alınan kişinin çalışanları neden rehin aldığına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.(HABERLER.COM)

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