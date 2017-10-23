İngiltere’deki silahlı rehin alma olayı

Londra’nın merkezine gitmek 21 sterlin— 23 Ekim 2017
Londra’ da trafiği azaltmak için 2014 yılında başlatılan araçların merkeze ücretle giriş uygulamasında giriş ücretleri artırılarak havayı kirleten eski araçlar için ücretler iki katına çıkarıldı.
İngiltere‘nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunun iki çalışanını rehin tutan silahlı kişinin gözaltına alındığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Nuneaton’un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, “Bermuda Park” adlı alışveriş alanında dün yerel saatle 14.30’da polise yapılan ihbarlar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.
Polis, “herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmayan” olayda, silahlı bir erkeğin gözaltına alındığını ve sorgusunun halen devam ettiğini duyurdu.
Yetkililer, olayda rehin tutulan iki bowling salonu çalışanı da dahil hiçbir yaralı bulunmadığını ve operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti, ancak gözaltına alınan kişinin çalışanları neden rehin aldığına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.(HABERLER.COM)
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