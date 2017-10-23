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Isla’nın sevgilisinden yeni paylaşım

— 23 Ekim 2017

FENERBAHÇE’NİN 29 yaşındaki sağ beki Mauricio Isla’nın model olan sevgilisi Gala Caldirola, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekti.

Şili’li sağ bek Mauricio Isla ile sevgilisi Gala Caldirola’nın aşkı Instagram’da şimdiden konuşmaya başladı.

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra da birçok paylaşım yapan Gala Caldirola, şimdiden taraftarların ilgisini çekmeyi başardı.

İkili İstanbul’un tarihi ve önemli yerlerini gezerken fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Modellik yapan Gala Caldirola, Instagram’dan yaptığı sayısız paylaşımla Mauricio Isla’ya olan sevgisini dile getiriyor.

Instagram’da 1,4 milyon takipçisi olan güzel modelin Türkiye’de de işini yapmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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