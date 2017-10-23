Londralıların tercihi Gökyüzü Restaurant



LONDRA’DA aileniz ve sevdiklerinizle birlikte şöyle keyifle bir yemek yemek istiyorsanız, Gökyüzü Restaurant bunun için en iyi tercihlerden birisi olacaktır. Haftanın her günü yoğun bir şekilde misafirlerini ağırlayan restoran, özellikle hafta sonu akşamları dolup taşıyor. Birbirinden özel yemekleri, tatlıları ve salatalarının tadına siz de bakmak istiyor ve güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız Gökyüzü Restaurant Chingford şubesinde sizleri bekliyor.

Chingford ve Haringey bölgesinde bulunan 2 ayrı şubesiyle müşterilerini ağırlayan Gökyüzü Restaurant, Londra’nın en çok tercih edilen restoranları arasında. Sizler de yerinizi ayırmak için 020 8527 4927 (Chingford) veya 020 8211 8406 (Haringey) numaralarını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.