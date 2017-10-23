Mehmetçik, lideri yıktı

Londra’nın merkezine gitmek 21 sterlin— 23 Ekim 2017
Londra’ da trafiği azaltmak için 2014 yılında başlatılan araçların merkeze ücretle giriş uygulamasında giriş ücretleri artırılarak havayı kirleten eski araçlar için ücretler iki katına çıkarıldı.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de geçtiğimiz Pazar günü zirvede deprem yaşandı.
Ligde son sırada bulunan ve sıfır puanlı olan Mehmetçik, beşte beş galibiyetle lider durumda bulunan Esenler FC’yi 1-0 yenerek haftanın sürprizine imza attı.
Play-off adaylarından Koçgiri ise Gaziantepspor önünde etkili futbolunu gollerle süsleyerek sahadan 7-2 galip ayrıldı.
Haftayı üç puanla kapatan takımlardan biri de Bağcılar oldu. Bağcılar, Fenerbahçe’ye 5-1 üstünlük sağladı.
Trabzonspor sahasında konuk ettiği GS FC ile 0-0 berabere kalırken, Türkmenköy de Yeni Boğaziçi aynı şekilde haftayı 0-0’lık skorla kapattı.
Yalova-Dumlupınar Yeni Malatya maçı ise Federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
TAKIMLAR O G B M A Y P
Esenler FC 6 5 0 1 16 9 15
Koçgiri 5 4 1 0 19 8 13
Trabzonspor 4 3 1 0 10 3 10
Yeni Boğaziçi 5 2 3 0 15 4 9
Dumlupınar YM 5 2 2 1 18 8 8
GS FC 5 2 2 1 13 7 8
Türkmen 4 2 1 1 11 7 7
Bağcıl 4 1 1 3 11 22 4
Gaziantepspor 5 1 1 3 11 22 4
Mehmetçik 4 1 0 3 4 11 3
Yalova 5 0 1 4 6 12 1
Fenerbahçe 6 0 1 5 5 26 1
HAFTANIN MAÇLARI (29 Ekim Pazar):
Koçgiri-Trabzonspor, Bağcıl-Yalova, Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor, Esenler FC-Türkmenköy
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