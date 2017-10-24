Bağcıl’dan ilk galibiyet: 5-1

Türk Ligi Birinci Küme’nin alt basamaklarında dolaşan iki takımın mücadelesinde kazanan Bağcıl oldu.

Britannia Play Fields sahasında Fenerbahçe’ye konuk olan Bağcıl, üstün oyununa golleri de ekleyerek ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de ise bazı önemi oyuncularının maçta olmaması sonuçta etkili oldu.

İlk yarıyı da 2-0 önde kapatan Bağcıl’ın gollerini Berkan (2), Şener, Browne ve Yaşar attı. Fenerbahçe ise tek sayısını Ricky ile kazandı.

Fenerbahçe yöneticisi Şenol Bayram, özellikle defansın sağ ve sol kanadında sorunlar yaşadıklarını, bu mevkilere en kısa zamanda takviyeler yapacaklarını söyledi