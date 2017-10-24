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Brexit müzakereleri çıkmaza mı girdi?

— 24 Ekim 2017

İngiltere Başbakanı May, Brexit’in mali faturası konusunda anlaşmadan önce AB ile ilişkilerin geleceğinin netleşmesi gerektiği görüşünü yineledi. Bu konuya AB tarafının bakışı ise tam tersi yönde. İngiltere’nin mali yükümlülükleri, taraflar arasındaki müzakereleri tıkayan başlıca sorun konumunda.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Brexit’in mali faturası üzerinde bir anlaşmanın AB ile ilişkilerin geleceği netleşmeden olamayacağını görüşünü tekrarladı. May’in aksine AB tarafı ise ikili ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı müzakerelerin ikinci aşamasına İngiltere’nin mali yükümlülükleri konusunda anlaşmadan geçmek istemiyor.

Öte yandan May, Avrupa Birliği ile sürdürülen Brexit müzakerelerinde nihai bir anlaşmaya varılması halinde bu anlaşmanın Avrupa Parlamentosu’ndan önce İngiltere Parlamentosu’nda oylanmasını beklediğini söyledi. May, “AB ile varılacak bir Brexit anlaşması bu parlamentoda oylanacak ve biz bu oylamanın Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak bir oylamadan önce olmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DÜNYA.COM)

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