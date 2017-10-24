Brexit müzakereleri çıkmaza mı girdi?

Juncker: May Brexit için yardım istemedi— 24 Ekim 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den Brexit müzakerleri konusunda yardım istediğine dair iddialar bizzat Juncker tarafından yalanlandı.
İngiltere Başbakanı May, Brexit’in mali faturası konusunda anlaşmadan önce AB ile ilişkilerin geleceğinin netleşmesi gerektiği görüşünü yineledi. Bu konuya AB tarafının bakışı ise tam tersi yönde. İngiltere’nin mali yükümlülükleri, taraflar arasındaki müzakereleri tıkayan başlıca sorun konumunda.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Brexit’in mali faturası üzerinde bir anlaşmanın AB ile ilişkilerin geleceği netleşmeden olamayacağını görüşünü tekrarladı. May’in aksine AB tarafı ise ikili ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı müzakerelerin ikinci aşamasına İngiltere’nin mali yükümlülükleri konusunda anlaşmadan geçmek istemiyor.
Öte yandan May, Avrupa Birliği ile sürdürülen Brexit müzakerelerinde nihai bir anlaşmaya varılması halinde bu anlaşmanın Avrupa Parlamentosu’ndan önce İngiltere Parlamentosu’nda oylanmasını beklediğini söyledi. May, “AB ile varılacak bir Brexit anlaşması bu parlamentoda oylanacak ve biz bu oylamanın Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak bir oylamadan önce olmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DÜNYA.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak