İki İngiliz kadın milletvekili, uğradıkları tacizleri anlattı

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ABD’de ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in 30 yıl boyunca onlarca kadını taciz etmekle suçlanmasının ardından geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıklayarak sessizliğini bozan kadınlara, iki İngiliz milletvekili de katıldı.

Londra’da yayımlanan Evening Standard gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekili Mary Creagh 7 yaşındayken “öpme” oyunu sırasında yaşları 11-12 yaşlarındaki 12 erkek çocuğunun külodunu yırttığını ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

4 YIL SONRA ANLAYABİLDİM

Creagh, 16 yaşındayken bir rahibin poposunu çimdiklediğini belirterek “Ben olayı unuttum ama rahip, başka kişilere de cinsel tacizde bulunduğu için hapse girdi” dedi.

İngiliz milletvekili, eve gitmek için arabasına bindiği öğretmeninin ışıkları kapatıp kendisini öpmeye çalıştığını, okul müdürüne bu olayı 4 yıl sonra anlatabildiğini belirtti.

49 yaşındaki Mary Creagh, “Benim kuşağımdakiler ya da daha yaşlı olanlar okullarda, kiliselerde inanılmaz cinsel saldırılara maruz kaldı” diye konuştu.

‘BAŞINIZA NE KADAR CİDDİ BİR ŞEY GELDİĞİNİ SONRADAN ANLIYORSUNUZ’

36 yaşındaki İşçi Partisi milletvekili, eski Kuzey İrlanda Bakanı Jess Phillips de, milletvekili seçilmeden önce, 20’li yaşlarda bir barda çalışırken patronunun tacizine uğradığını anlattı:

“Bir barda çalışıyordum. Birinin evine partiye gitmiştik. Patronum da oradaydı. Koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda patronum kemerimi çözüp pantolonumu indirmeye çalışıyordu. Korkudan donakalmıştım. Benden belki 25 yaş büyüktü. Odaya biri girdi ve patromunu üzerimden indirdi. Ertesi gün işe gidip çalışmaya devam ettim. Başınıza ne kadar ciddi bir şey geldiğini daha sonra anlıyorsunuz.”

Phillips, Fransa’da öğrenciyken yaşadığı bir tacizi de şöyle anlattı:

“19-20 yaşındaydım. Bir grup genç bize laf atıyordu. Yüz vermedik. İçlerinden biri beni kavrayıp duvara itti ve vajinama dokundu. Yüzüne tükürdüm ve tokatladım. Bağırıp çağırınca beni bardan attılar. Arkamızdan gülüyorlardı. Düpedüz cinsel saldırıya uğramıştım.”

Phillips, Avrupa Parlamentosu seçimlerine adayken seçim konuşmasından sonra etkinliği düzenleyen bazı kişilerin kendisini sıkıştırdığını söyledi.

İngiliz milletvekili, öğrencilik yıllarında da okula giderken sürekli önlerinde mastürbasyon bir adamı polise şikayet ettiklerini ancak bu kişinin tutuklanıp tutuklanmadığını bilmediğini anlattı. (BBCTÜRKÇE)