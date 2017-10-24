İki İngiliz kadın milletvekili, uğradıkları tacizleri anlattı -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
23 Ekim 2017 - “Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” – Videolu haber
23 Ekim 2017 - Arife Retvan yeniden başkan – Videolu haber
23 Ekim 2017 - İngiltere’deki silahlı rehin alma olayı
21 Ekim 2017 - Ortadoğu’da İran faktörü
21 Ekim 2017 - CHP İngiltere Birliği’nde Tuncay Özkan paneli
Home / İngiltere ve Londra / İki İngiliz kadın milletvekili, uğradıkları tacizleri anlattı

İki İngiliz kadın milletvekili, uğradıkları tacizleri anlattı

— 24 Ekim 2017

24

ABD’de ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in 30 yıl boyunca onlarca kadını taciz etmekle suçlanmasının ardından geçmişte cinsel saldırıya uğradığını açıklayarak sessizliğini bozan kadınlara, iki İngiliz milletvekili de katıldı.

Londra’da yayımlanan Evening Standard gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekili Mary Creagh 7 yaşındayken “öpme” oyunu sırasında yaşları 11-12 yaşlarındaki 12 erkek çocuğunun külodunu yırttığını ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

4 YIL SONRA ANLAYABİLDİM

Creagh, 16 yaşındayken bir rahibin poposunu çimdiklediğini belirterek “Ben olayı unuttum ama rahip, başka kişilere de cinsel tacizde bulunduğu için hapse girdi” dedi.

İngiliz milletvekili, eve gitmek için arabasına bindiği öğretmeninin ışıkları kapatıp kendisini öpmeye çalıştığını, okul müdürüne bu olayı 4 yıl sonra anlatabildiğini belirtti.

49 yaşındaki Mary Creagh, “Benim kuşağımdakiler ya da daha yaşlı olanlar okullarda, kiliselerde inanılmaz cinsel saldırılara maruz kaldı” diye konuştu.

‘BAŞINIZA NE KADAR CİDDİ BİR ŞEY GELDİĞİNİ SONRADAN ANLIYORSUNUZ’

36 yaşındaki İşçi Partisi milletvekili, eski Kuzey İrlanda Bakanı Jess Phillips de, milletvekili seçilmeden önce, 20’li yaşlarda bir barda çalışırken patronunun tacizine uğradığını anlattı:

“Bir barda çalışıyordum. Birinin evine partiye gitmiştik. Patronum da oradaydı. Koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda patronum kemerimi çözüp pantolonumu indirmeye çalışıyordu. Korkudan donakalmıştım. Benden belki 25 yaş büyüktü. Odaya biri girdi ve patromunu üzerimden indirdi. Ertesi gün işe gidip çalışmaya devam ettim. Başınıza ne kadar ciddi bir şey geldiğini daha sonra anlıyorsunuz.”

Phillips, Fransa’da öğrenciyken yaşadığı bir tacizi de şöyle anlattı:

“19-20 yaşındaydım. Bir grup genç bize laf atıyordu. Yüz vermedik. İçlerinden biri beni kavrayıp duvara itti ve vajinama dokundu. Yüzüne tükürdüm ve tokatladım. Bağırıp çağırınca beni bardan attılar. Arkamızdan gülüyorlardı. Düpedüz cinsel saldırıya uğramıştım.”

Phillips, Avrupa Parlamentosu seçimlerine adayken seçim konuşmasından sonra etkinliği düzenleyen bazı kişilerin kendisini sıkıştırdığını söyledi.

İngiliz milletvekili, öğrencilik yıllarında da okula giderken sürekli önlerinde mastürbasyon bir adamı polise şikayet ettiklerini ancak bu kişinin tutuklanıp tutuklanmadığını bilmediğini anlattı. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 90
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ekim 2017 Perşembe
Sayı 868

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close