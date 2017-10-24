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Home / İngiltere ve Londra / Juncker: May Brexit için yardım istemedi

Juncker: May Brexit için yardım istemedi

— 24 Ekim 2017

 

İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den Brexit müzakereleri konusunda yardım istediğine dair iddialar bizzat Juncker tarafından yalanlandı. Zirve öncesi Brüksel‘de bir akşam yemeğinde buluşan ikilinin gündeminde Brexit süreci vardı. Ancak Juncker, iddia edilenin aksine May’in görüşmede kendisinden yardım istemediğini söyledi:

“Sayın May ile pazartesi akşam yemeğinde buluştum ve basın hiç söz konusu olmayan tekliflerden bahsetti. Fakat her zaman böyle olur. Güzel bir toplantı oldu. Kendisini ne yorduk, ne de hırpaladık. O üzerine düşeni yaptı, ben de kendi işimi yaptım. Herhangi bir anlaşma sağlanmadı aramızda, çünkü önce Avrupa‘daki Birtanya vatandaşları ile Birleşik Krallık‘taki Avrupa vatandaşlarının sorunlarını çözmeliyiz.”

Söz konusu iddialar Alman basınında yer aldıktan sonra Juncker’in ofisinden yalanlama açıklaması gelmişti. Alman basınına konuşan kaynaklar, May’in Brexit’ten dolayı İngiltere‘nin ödemesi gereken ayrılma bedeliyle ilgili destek istediğini öne sürmüştü. (EURONEWS)

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