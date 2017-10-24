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Home / İngiltere ve Londra / Londra’da hava kirliliği alarmı

Londra’da hava kirliliği alarmı

— 24 Ekim 2017

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da belediye, tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğine karşı alarma geçti.

Belediye, hava kirliliğine yol açan eski araçlardan kente girişte, artık daha fazla ücret alacak. Buna göre, trafiğe 2006 yılından önce kaydı yapılan araçların şehir merkezine girişlerinde alınan ücret,10 sterlin artırılarak toplam 21,50 sterline yükseltilecek.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yeni önlemle ilgili şunları söyledi: “Londra’nın havası kötü. Her yıl 9 binden fazla insan hava kirliliği nedeniyle erken yaşta hayatını kaybediyor. Ciğerleri daha tam gelişmemiş astımlı çocuklar, bunama ve felçle mücadele eden yaşlı hastalar kirli havadan doğrudan etkileniyor

Londra ile birlikte, aralarında ParisMexico City ve Los Angeles‘ın da bulunduğu 12 metropol belediye, pazartesi günü düzenlenen bir toplantıda, sera gazı emisyonunu şehir merkezlerinde 2030’a kadar sıfıra indirmeye karar vermişti. (EURONEWS)

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