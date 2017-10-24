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Mehmetçik’ten lidere darbe: 1-0

— 24 Ekim 2017

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de sıfır puanla son sırada yer alan Mehmetçik, puan cetvelinin zirvesinde beşte beş galibiyetle oturan Esenler’i 1-0 yendi.

New River Sports Centre’da oynanan karşılaşmada Mehmetçik, arzulu futboluyla hedefine ulaştı.  Beş önemli oyuncudan eksik sahaya çıkan Esenler FC ise beklenen temposundan uzaktı. Oyunun ilk yarısında Tarık’ın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Deniz, Mehmetçik adına değerlendirmedi.

Temposunu son 45 dakikada da devam ettire Mehmetçik, Serkan’ın attığı nefis golü kalan sürede korumasını bildi. Mehmetçik, bu 1-0’lık skorla ligdeki ilk galibiyetiyle birlikte ilk puanlarını da aldı.

Mehmetçik Menajeri Bilge Tana, iyi bir oyunla kazandıklarını, bunu gelecek haftalarda da devam ettireceklerini söyledi.

Esenler FC sorumlusu Zafer Koçak, sabah maçı nedeniyle İngiliz liglerinde de oynayan beş oyuncularının olmamasının skoru belirlediğini ifade etti.

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