Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo

FIFA tarafından 2017 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010’dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen “Yılın En İyileri Ödülleri”, FIFA tarafından ikinci kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid‘in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona‘nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve bu sezon Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı Neymar‘ı geride bıraktı.

Yılın kalecisi ödülünü Juventus‘un İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise bu sezon Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens aldı. (EUROSPORT)