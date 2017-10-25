Dumlupınar LFA’ye gidecek

Tusk: Brexit’in nasıl sonuçlanacağı Londra’ya bağlı— 25 Ekim 2017
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağının Birleşik Krallık’ın tavrına bağlı olduğunu söyledi.
Yalova ile oynamaları gereken lig maçını erteleyen Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) ’na Dumlupınar Yeni Malatya’dan büyük tepki var.
Yalova’nın bazı oyuncularını kaybetmesi nedeniyle yaptığı erteleme başvurusunun TTFF yönetimi tarafından kabul edilmesine karşı çıkan Dumlupınar Yeni Malatya’nın Yönetim Kurulu üyesi ve Menajeri Ali Perçin, konuyu Londra Futbol Birliği (LFA)’ne götüreceklerini söyledi.
Ali Perçin şunları söyledi: “Yalova’nın bazı oyuncularını gönderdiğini öğrendik. Ama elinde 25 lisans bulunan bir takımın kalan oyuncularla sahaya çıkabilirdi. Bunu yapmayıp erteleme başvurusu yaparak, bunu kabul ettirmelerini anlayamadık. Üstelik Federasyon bizim görüşümüzü ve onayımızı almadan, son anda aldığı yanlış bir kararla bu maçı erteledi. Biz de konuda LFA’ye itiraz edeceğiz.”
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