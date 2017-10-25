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Kıbrıs’ta bir çözüm iki tarafın yararına olacak

— 25 Ekim 2017

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta çözümün herkesin yararına olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için Ankara’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin konuşulduğu görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs konusuna da değindi.

Kocias ile birlikte Crans Montana’da 11 gün boyunca müzakereleri sürdürdüklerini ancak bir sonuç elde edemediklerini kaydeden Çavuşoğlu gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse garantör ülke olarak Türkiye’nin tüm süreçlerde yapıcı bir rol oynadığını ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Çavuşoğlu ‘Zaten görüşmelerin parametreleri belliydi, Crans Montana’da da gerekli samimiyeti gösterdiğimize inanıyorum ama maalesef oradan bir sonuç çıkmadı’ diye konuştu.

Bundan sonra nasıl adımlar atabilecekleri konusunda gerek Kocias ile gerekse KKTC yetkilileri ile değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu Kıbrıs’ta bir çözümün herkesin yararına olduğununu vurguladı.(HABERKIBRIS)

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