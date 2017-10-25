Londra'da ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı düzenlendi -Londra Gazete
Londra Gazete
Son haberler
23 Ekim 2017 - “Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” – Videolu haber
23 Ekim 2017 - Arife Retvan yeniden başkan – Videolu haber
23 Ekim 2017 - İngiltere’deki silahlı rehin alma olayı
21 Ekim 2017 - Ortadoğu’da İran faktörü
21 Ekim 2017 - CHP İngiltere Birliği’nde Tuncay Özkan paneli
Home / İngiltere ve Londra / Londra’da ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı düzenlendi

Londra’da ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı düzenlendi

— 25 Ekim 2017

Bilgisayar korsanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da ünlü isimlerin gittiği bir estetik kliniğe siber saldırı düzenledi.

London Bridge Plastic Surgery (LBPS) isimli klinik bilgisayar uzmanlarının ve polisin saldırıyla ilgili kanıtlara ulaştığını açıkladı.

Daily Beast sitesinin haberine göre, The Dark Overlord takma ismini kullanan bilgisayar korsanları klinikten “terabitlerce veriye” ulaştı.

Londra polisi saldırıyı soruşturduklarını açıkladı.

Korsanlar, kliniğin müşterilerinin cinsel organları da dahil olmak üzere vücutlarının farklı yerlerinin fotoğraflarını ele geçirdiklerini iddia ediyor. Bu görsellerden bazıları Daily Beast’e gönderildi.

BAZI KRALİYET AİLELERİNİN BİLGİLERİNE ULAŞILDIĞI İDDİASI

Bilgisayar korsanları ele geçirdikleri verilerde “kraliyet ailelerine” ait bilgilere de rastladıklarını öne sürdü ve hasta listesini fotoğraflarla birlikte internette yayınlayacaklarını söyledi.

LBPS ise klinikten “ne tür bilgilerin çalındığını belirlemeye çalıştıklarını” açıkladı.

Londra polisi ise saldırı şikayetinin 17 Ekim’de kendilerine ulaştığını ancak henüz gözaltı kararı olmadığını söyledi.

The Dark Overlord grubu daha önce ABD’li medya şirketi Netflix’e saldırı düzenlemişti.

Nisan ayında Orange is the New Black dizisinin yeni bölümleri şirket fidye ödemeyi reddettiği için internet üzerinden yayınlanmıştı. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 168
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

19 Ekim 2017 Perşembe
Sayı 868

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close