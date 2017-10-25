Bizim Messi yine durmuyor

100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı— 25 Ekim 2017
İngiliz bir maceracı, Güney Afrika’da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı.
Futbolseverlerin ‘Messi’ lakabı taktıkları Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, Walsall formasıyla, takımının deplasmanda 3-0 yendiği Doncaster’a iki nefis gol atarak yine parmak ısırttı. Orta sahada oynayan Öztümer, bu sezon rakip ağları 8’inci kez havalandırdı.
İlk yarısı 0-0 biten maçın 62. dakikasında sahneye çıkan Erhun Öztümer, takımını 1-0 galip duruma yükseldi. Başarılı futbolcu dört dakika sonra yeniden sahneye çıktı ve güzel bir vuruşla takımına ikinci golü kazandırdı.
Walsall kalan sürede bir gol daha atarak sahadan farklı skorla galip ayrıldı. Erhun Öztümer ise 78. dakikada oyundan çıktı.
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