Bizim Messi yine durmuyor

Futbolseverlerin ‘Messi’ lakabı taktıkları Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer, Walsall formasıyla, takımının deplasmanda 3-0 yendiği Doncaster’a iki nefis gol atarak yine parmak ısırttı. Orta sahada oynayan Öztümer, bu sezon rakip ağları 8’inci kez havalandırdı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 62. dakikasında sahneye çıkan Erhun Öztümer, takımını 1-0 galip duruma yükseldi. Başarılı futbolcu dört dakika sonra yeniden sahneye çıktı ve güzel bir vuruşla takımına ikinci golü kazandırdı.

Walsall kalan sürede bir gol daha atarak sahadan farklı skorla galip ayrıldı. Erhun Öztümer ise 78. dakikada oyundan çıktı.