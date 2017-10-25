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Sahtekar kadının planı suya düştü (VIDEO)

— 25 Ekim 2017

Geçtiğimiz Pazar gecesi Blackpool’da yaşanan olayda, bir kadının yolda giden bir aracın kendisine çarpması için üzerine atlaması araç kamerasına böyle yansıdı.

Kadının aracın önüne atladıktan sonra bir arkadaşının araç sahibinin yanına koşarak geldiği, kadının ise hareketsiz bir şekilde yerde yattığı ve sonrasında sürücünün oradan uzaklaştığı görülüyor.

Bu ve buna benzer olayların İngiltere’de ki sigorta firmalarından para alabilmek için yapıldığı biliniyordu. Ancak bu sefer sahtekar kadın araç kamerasına yakalandı. Olayla ilgili taksi şoförü şikayetçi olarak görüntüleri polis ile paylaştı.

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