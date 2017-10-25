Trabzon-GS FC maçında gol sesi yok

100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı— 25 Ekim 2017
İngiliz bir maceracı, Güney Afrika’da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı.
Birinci Küme’de haftanın önemli 90 dakikasında Trabzonspor ile GS FC sahadan 0-0’lık skorla ayrıldı.
Summer Lane’de rakibini ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmanın önemli bölümünde oyuna daha fazla hakim olan taraftı. Önemli pozisyonlar bulan Trabzonspor’un bu ataklarını GS FC kalecisi Eray yerinde hamlelerle önledi. Sarı-Kırmızılı takım da zaman zaman ev sahibi ekibin kalesinde gol aradı. İki takımın da 90 dakika boyunca çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 sonuçlandı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak