Trabzon-GS FC maçında gol sesi yok

RUSYA’DA yüz yıl önce gerçekleşen Ekim Devriminin yıl dönümü için Day-Mer’de panel düzenlendi. Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) bir dizi etkinlikle Bolşevik Ayaklanması olarak da bilinen Ekim Devrimi’nin 100’üncü yılını kutluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlerin ilki gazeteci yazar Aydın Çubukçu’nun katıldığı “Ekim Devriminin Tarihi ve Kazanımları” adlı panelle başladı. Panel öncesi katılımcılara ana sloganı…