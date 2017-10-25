Türkmenköy-Y. Boğaziçi sessiz: 0-0

100 balon ve bir kamp sandalyesi ile havalandı— 25 Ekim 2017
İngiliz bir maceracı, Güney Afrika’da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı.
Hackney Marshes sahasındaki maçta Türkmenköy ile Yeni Boğaziçi gol sessizliğini bozamadı.
Play-off şansını kaçırmamak için sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkan konuk Yeni Boğaziçi, rakibine oranla üç puana daha yakın olan taraftı. Türkmenköy de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.
Tarafların mücadelesi 0-0 sonuçlanırken, Yeni Boğaziçi namağlup ünvanını korudu. Türkmenköy de sahasındaki maçta önemli iki puan kaybetti.
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