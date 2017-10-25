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Tusk: Brexit’in nasıl sonuçlanacağı Londra’ya bağlı

— 25 Ekim 2017

 

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağının Birleşik Krallık‘ın tavrına bağlı olduğunu söyledi.

Tusk, Avrupa Parlamentosu’nu uyararak bu süreçte birlik olunmadığı takdirde Brexit görüşmelerinin Avrupa‘daki bölünmeyi başlatabileceğinin altını çizdi:

“Bu süreç çok stresli ve adeta bizi sınıyor. Eğer başarısız olursak, müzakereler sonunda kaybeden biz oluruz. Görüşmelerin seyrine bakmaksızın birlik olmaya devam etmeliyiz. İyi bir anlaşma yapmak ya da yapmamak… veya Brexit’in iptali… Kısaca bu işin nasıl sonlanacağı Londra‘ya bağlı. Tüm bu senaryolara bağlı olarak birlik olup ortak çıkarlarımızı korumalıyız.”

Bazı uzmanlar İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Brexit sürecini uzatarak, Avrupa Birliği üyeliğinin sağladığı imkanları iki yıla yaymak istediğini belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Brexit sürecinde birliğin olumlu bir tavır sergilediğini ifade etti.

“Komisyon Brexit görüşmelerinde düşmanca bir tavır sergilemiyor. Birleşik Krallık ile makul bir anlaşma yapmak istiyoruz ve bunu da başaracağız. Anlaşma yapmamak çalışma tavrımıza uymuyor. Teşekkürler.”

Öte yandan Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier konuyla ilgili farklı bir iddia ortaya attı.

Barnier, İngiltere‘nin müzakerelerden Avrupa Birliği ile Kanada arasında 2016 yılında yapılan serbest ticaret anlaşmasına benzer bir sonuçla ayrılmak istediğini belirtti. (EURONEWS)

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