“Yaşı büyük erkekle işim olmaz”

Geçtiğimiz Pazar gecesi Blackpool’da yaşanan olayda, bir kadının yolda giden bir aracın kendisine çarpması için üzerine atlaması araç kamerasına böyle yansıdı. Kadının aracın önüne atladıktan sonra bir arkadaşının araç sahibinin yanına koşarak geldiği, kadının ise hareketsiz bir şekilde yerde yattığı ve sonrasında sürücünün oradan uzaklaştığı görülüyor. Bu ve buna benzer olayların İngiltere’de ki sigorta firmalarından para alabilmek…