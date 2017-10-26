BÜY Alsancak’tan lidere çelme: 3-1
— 26 Ekim 2017
Baf Ülkü Yurdu Alsancak, Yavruvatan’a 3-1 galip gelerek geçen haftanın liderini düşürdü.
Peter May Sports Centre’daki mücadelede güçlü rakibini kötü gününde yakalayan BÜY Alsancak, iyi başladığı oyunda Halil’le ilk golünü kazandı. Halil ikinci gole de imzası atan isim olurken, devre bitmeden Declan skoru 3-0 yaptı.
İkinci yarıda BÜY Alsancak skoru koruma amaçlı oynarken, Yavruvatan’ın çabası Mihail’le tek gol getirdi ve 90 dakika 3-1 sonuçlandı.
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