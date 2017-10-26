İngiltere’de kadınların yarısı, erkeklerin beşte biri iş yerinde tacize uğruyor

BBC için yapılan bir araştırma, İngiltere’de kadınların yarısından fazlasının, erkeklerin de beşte birinin iş yerinde cinsel tacize maruz kaldığına işaret ediyor.

ABD’de Oscar ödüllü yapımcı Harvey Weinstein’in onlarca yıl boyunca çok sayıda kadını taciz ettiği iddialarından ardından dünya genelinde birçok kişi, sessizliğini bozarak daha önce uğradıkları tacizleri sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.

BBC’nin anketine 2 binden fazla kişi katıldı.

Ankete katılan ve cinsel tacize uğradığını söyleyen kadınların yüzde 63’ü, erkeklerin de yüzde 79’u sessiz kaldıklarını söyledi.

Tacize uğradıklarını söyleyenler, bunların uygunsuz yorumlardan fiziki saldırılara farklı şekillerde tezahür ettiğini belirtti.

İŞİMİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM

Ankete katılan kadınların yüzde 30’u patronları ya da amirlerinin tacizi sonrasında işlerini bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erkeklerde bu oran yüzde 12.

BBC’nin sorularını yanıtlayan Sarah Killcoyne adlı Cambridgeli bir kadın çocukken okulda öğretmeni, üniversitedeyken de bir profesörün tacize uğradığın belirterek, “Bu kişilerin durdurulması gerekir” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir erkek de iş yerinde kadın patronunun tacizine uğradığını söyledi:

“Sürekli görünüşümle ilgili, kıyafetlerimle ilgili şeyler söylüyordu. Göğsümdeki kılları ve kadınlarda neleri sevdiğimi soruyordu. İş yerindeki kadınlar bu sözlere gülüp geçiyordu fakat ben rahatsız oluyordum ve kendimi kirlenmiş hissediyordum. Sonunda depresyona girdim, kendime güvenim azaldı ve anksiyete bozukluğu yaşadım.” (BBCTÜRKÇE)