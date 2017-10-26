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YÖDAK Başkanı açıkladı: 16 üniversite değerlendirmede

— 26 Ekim 2017

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, bu yıl 16 üniversitenin faaliyetlerini sürdürdüğünü, faaliyete geçmek için başvuran 16 üniversitenin ise değerlendirmede olduğunu söyledi. 

Konunun nitelik ve nicelik açısından planlanması gerektiğini belirten Büke, ancak bu planlamanın yapılabilmesi için elde ciddi veriler bulunmadığını kaydetti. 

Büke ve kurul üyelerinin katılımıyla basın kuruluşları ile YÖDAK’ta bir istişare toplantısı yapıldı. 

Başkan Büke, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, kurulun çalışmalarını anlattı. 

“41 TOPLANTIDA, 563 KARAR ALINDI”

YÖDAK’ın 6 aylık raporunu sunduğunu, bugüne kadar 41 toplantı yapıldığını, rektörlerle de üç toplantı düzenlendiğini söyleyen Büke, çalışma gruplarının da faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. 

Çalışma gruplarının yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi veren Büke, öğrencilerle, üniversitelerin kalitesiyle, yasa ve tüzüklerle ilgili çok sayıda çalışma grubunun bulunduğunu belirtti. 

Büke, yapılan 41 toplantıda, 563 karar alındığını, 48’inin denklik, 126’sının öğretime başlama program izni kararı olduğunu kaydetti. 

YÖDAK Başkanı Akile Büke

“16 ÜNİVERSİTE FAALİYETTE, 16’SI DEĞERLENDİRMEDE”

YÖDAK Başkanı Büke, bu yıl 16 üniversitede öğretim yapıldığını söyleyerek, toplam program sayısının bin 136 olduğunu belirtti. 

42 programın değerlendirmede olduğunu kaydeden Büke, 6 programla bir üniversite kurulabildiği düşünüldüğünde, bu rakamın 200 üniversite kapasitesinde bir yüksek öğrenim alanına denk geldiğini ifade etti. 

YÖDAK Başkanı Büke, başvurularını çok önceden yapan ve şu anda değerlendirme aşamasında olan 16 üniversite daha bulunduğuna işaret etti. 

LEFKOŞA’DA 10, GİRNE’DE 9, GAZİMAĞUSA’DA 7

Halen faaliyette olan ve değerlendirmesi süren üniversitelerin bölgelere göre dağılımıyla ilgili bilgi veren Büke, ilk üç sırayı Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’nın aldığını; Lefkoşa’da 10, Girne’de 9, Gazimağusa’da ise 7 üniversite bulunduğunu söyledi. Büke, diğer bölgelerde sayının daha az olduğunu kaydetti.

“KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

YÖDAK’ın kurumsallaşma çalışmalarına da değinen Büke, yasa ve tüzük çalışmaları dışında, bina, personel planlaması ve hizmet içi eğitimi, kayıt sistemi, arşiv, e-arşiv konularında çalışmalar yapıldığını belirtti. 

YÖDAK’ın bilgi işlem altyapısının zayıf olduğunu dile getiren Büke, buna yönelik proje hazırlandığını söyledi. 

Büke, bütçe planlaması konusuna değinerek, özerk olması yönündeki taleplerinin gerçekleşmediğini ifade etti. 

“YENİ ÜNİVERSİTE AÇILIP AÇILMAMASI BİR PLANLAMA KONUSU”

Üniversiteleri, eğitim, araştırma, hizmet alanlarında neler yapıldığına bakarak değerlendirdiklerini söyleyen Büke, üniversitelerin önemli bir kapasitesi olduğunu belirtti. 

Büke, yeni üniversite açılıp açılmamasının bir planlama konusu olduğunu kaydetti. Bunun nitelik ve nicelik açısından planlanması gerektiğini dile getiren Büke, bu planlamanın yapılabilmesi için elde ciddi veriler bulunmadığını söyledi. 

Stratejik planlama çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Büke, hangi alanlarda, sosyal ve altyapı açısından ne kadar öğrenci, program, üniversite açılması gerektiğinin planlaması gerektiğini kaydetti. 

Büke, üniversitelerde bunları çalışacak öğretim üyesi kapasitesi bulunduğunu ifade etti. (TAK)

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