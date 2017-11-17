İngiltere, İran'dan aldığı 400 milyon sterlini iade etmenin yollarını arıyor -Londra Gazete
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İngiltere, İran’dan aldığı 400 milyon sterlini iade etmenin yollarını arıyor

— 17 Kasım 2017

 

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere’nin İran’a 400 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar TL) ödeme yapmaya hazırlandığını yazdı.

İngiltere’nin yapacağı ödeme, İran’ın İslam devriminden önce İngiltere’den bin 500 tank almak ve 250 tankı tamir etmek için verdiği paranın geri ödemesi olacak.

İran İngiltere’ye 650 milyon sterlin ödemiş, tankların bir kısmı gönderildikten sonra gerçekleşen devrimin ardından sevkiyat durdurulmuştu.

Daily Telegraph İran’a yapılacak ödemenin, ülkede tutuklu bulunan İngiliz-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in serbest bırakılmasını da kolaylaştırabileceğini belirtti.

İran, teslim edilmeyen tankların parasını geri almak için başlattığı hukuk mücadelesini 2010 yılında AB mahkemelerinde kazanmış fakat İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere bu parayı İran’a gönderememişti.

Gazete, İngiliz yetkililerin yaptırımları aşarak bu ödemeyi gerçekleştirmenin yollarını aradığını belirtti.

İran basını ise İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, önümüzdeki hafta İran’ın ziyaret etmeye hazırlandığını yazdı. (BBCTÜRKÇE)

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1 Comment

  1. Erkân dan biri 17 Kasım 2017 at 11:52

    Hazir elleri degmisken osmanliya olan iki denizalti borcunu da bi hallediversinler.

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