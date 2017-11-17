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Lider Amed yine kazandı: 5-3

— 17 Kasım 2017

 

 

Excellence Mortgate Türk Ligi İkinci Küme’de Amedspor yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Pymmes Park sahasında İstanbul United’ı ağırlayan Amedspor sahadan 5-3 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, Engin, Serhat ve Ali Öner’in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Ancak İstanbul United hızlı başladığı son yarıda Enes, Zeynel ve Ali’nin vuruşlarıyla bir anda skoru 3-3 yaptı. Toparlanan Amedspor kalan sürede Justin ve Boris’le iki gol daha bulunca sahadan üç puanla ayrıldı.

Amedspor takım sorumlusu Hayri Kartal, karşılaşma öncesi Doğan TB menajeri Deniz Koca’nın kendi takımlarıyla ilgili lisans kontrolü yapmak istemesine tepki koydu.

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1 Comment

  1. ENDER KALKAN 17 Kasım 2017 at 5:19

    TAM DESTEK HEP DESTEK….HAYDI AMED SPOR KALBIM SIZINLE……

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