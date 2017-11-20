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Koçgiri yeniden lider: 4-1

— 20 Kasım 2017

Excellence Mortgage Birinci Küme’de liderliği bir hafta aradan sonra yeniden Koçgiri ele geçirdi.

Wadham Lodge Sports Ground’da Esenler’in konuğu olan Koçgiri maç boyunca etkili futbolunu skora da yansıttı. Esenler FC ise ilk beş haftaki başarısını sürdüremedi ve son dört maçından da puansız ayrılmış oldu.

Devreyi Noyan Tajbaksh’ın golüyle 1-0 önde noktalayan Koçgiri, son yarıda da Mustafa Bashkal, Taylan Akkaya ve Noyan Tajbaksh ile üç gol daha kazandı. Oyunun son dakikasında Esenler’in kazandığı penaltı atışını Feyzullah gole çevirdi: 4-1.

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1 Comment

  1. erdem guner 22 Kasım 2017 at 2:45

    Bu taylan her hafta atmaya basladi masallah

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