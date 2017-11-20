Koçgiri yeniden lider: 4-1

Park View Okulu başarısını kutluyor— 23 Kasım 2017
PARK View Okulu, öğrencilerinin bu sene bir kez daha Ofsted’ten “iyi” puanı ile derecelendirilmesini kutluyor.
Excellence Mortgage Birinci Küme’de liderliği bir hafta aradan sonra yeniden Koçgiri ele geçirdi.
Wadham Lodge Sports Ground’da Esenler’in konuğu olan Koçgiri maç boyunca etkili futbolunu skora da yansıttı. Esenler FC ise ilk beş haftaki başarısını sürdüremedi ve son dört maçından da puansız ayrılmış oldu.
Devreyi Noyan Tajbaksh’ın golüyle 1-0 önde noktalayan Koçgiri, son yarıda da Mustafa Bashkal, Taylan Akkaya ve Noyan Tajbaksh ile üç gol daha kazandı. Oyunun son dakikasında Esenler’in kazandığı penaltı atışını Feyzullah gole çevirdi: 4-1.
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Bu taylan her hafta atmaya basladi masallah