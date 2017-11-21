Karmamız göz doldurdu

KKTC’nin 34. Kuruluş etkinlikleri çerçevesinde yapılan Cumhuriyet Kupası maçını oynayan TTFF Karması, futboluyla beğeni topladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 15 Kasım’da oyanan maçta KKTC U21 Milli takımıyla karşılaşan TTFF Karması, genç kadrosuyla mücadele etti. Son dakikada yediği golle maçı 2-1 keybeden Karmamızın tek sayısını Kaan attı.

Kafile Başkanı ve TTFF Asbaşkanı Serdar Sarı, Kıbrıs ziyaretinin her açıdan menuniyet verici geçtiğini belirtti. Başta Meclis Başkanı Siber Siber, eski Cumhurbaşkanları Derviş Eroğlu ve Mehmet Ali Talat’ın yanısıra bakan ve milletvekilleri ile görüştüklerini kaydeden Serdar Sarı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ile de biaraya gelerek ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Bu arada Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle 14 Kasım’da verilen resepsiyonda TTFF’i temsil ettiklerini kaydeden Asbaşkan Serdar Sarı, Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’la da tanıştıklarını sözlerine ekledi.