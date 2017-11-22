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Üç puan yine Amedspor’un: 4-3

— 22 Kasım 2017

İkinci Küme’de lider Amedspor, galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.

Britannia Player Ground’da MTG’ye konuk olan Amedspor zorlandığı karşılaşmadan istediği üç puanla ayrılmayı bildi. İki takımın da atak futbolla renk kattığı karşılaşmada Amedspor, Hacı ile ilk golünü attı. Bunu kaptan Mehmet Ali Yaşar’ın ağları bulan vuruşu takip etti. Joce ise biri penaltıdan iki gole imza atarken, Amedspor da maçı 4-3 kazandı.

Maçın en iyisi Haci Gündüz seçildi.

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1 Comment

  1. ENDER KALKAN 22 Kasım 2017 at 6:39

    BENIM INSANLARIM YOLDASLARIM, YOLUNUZ ACIK OLSUN. AMEDSPOR……ENDER HOCANIZ SIZE BASARILAR DILER.

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