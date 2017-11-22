Üç puan yine Amedspor’un: 4-3

Park View Okulu başarısını kutluyor— 23 Kasım 2017
PARK View Okulu, öğrencilerinin bu sene bir kez daha Ofsted’ten “iyi” puanı ile derecelendirilmesini kutluyor.
İkinci Küme’de lider Amedspor, galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.
Britannia Player Ground’da MTG’ye konuk olan Amedspor zorlandığı karşılaşmadan istediği üç puanla ayrılmayı bildi. İki takımın da atak futbolla renk kattığı karşılaşmada Amedspor, Hacı ile ilk golünü attı. Bunu kaptan Mehmet Ali Yaşar’ın ağları bulan vuruşu takip etti. Joce ise biri penaltıdan iki gole imza atarken, Amedspor da maçı 4-3 kazandı.
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BENIM INSANLARIM YOLDASLARIM, YOLUNUZ ACIK OLSUN. AMEDSPOR……ENDER HOCANIZ SIZE BASARILAR DILER.