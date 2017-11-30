Wood Green’de Türk gence hapis şoku

Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internet üzerinde paylaşan gence mahkeme tarafından hapis cezası verildi.

Waltham Forest’ta yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, 26 Ekim günü Wood Green Crown Court mahkemesinde görülen duruşmada hapis cezasına çarptırıldı.

Taciz ve takip suçlarından yargılanan genç 18 ay hapse mahkum edildi. Küçükbalaban’a 18 ay cezasının içinde eş zamanlı olarak 3 ay da çalışma cezası verildi.

Mahkeme, 3 aylık bir ilişkinin bitmesinin ardından, Küçükbalaban’ın mağdur için sürekli olarak taciz mesajları gönderdiğini tespit etti. Ayrıca hayali bir instagram hesabı üzerinden mağdurun müstehcen fotoğrafları ve birçok cinsel imgenin yayınlandığı tespit edildi.

Mağdurun bu yılın Mart ayında polise olayı bildirdiği ve konu ile ilgili olarak geniş çaplı bir araştırmanın ardından suçlunun davası tamamlandığı açıklandı.