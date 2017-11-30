Wood Green’de Türk gence hapis şoku

İngiltere Büyükelçisi’nden veda ziyaretleri— 5 Aralık 2017
Görev süresi sona eren İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’ya veda ziyaretinde bulundu.
Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internet üzerinde paylaşan gence mahkeme tarafından hapis cezası verildi.
Waltham Forest’ta yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, 26 Ekim günü Wood Green Crown Court mahkemesinde görülen duruşmada hapis cezasına çarptırıldı.
Taciz ve takip suçlarından yargılanan genç 18 ay hapse mahkum edildi. Küçükbalaban’a 18 ay cezasının içinde eş zamanlı olarak 3 ay da çalışma cezası verildi.
Mahkeme, 3 aylık bir ilişkinin bitmesinin ardından, Küçükbalaban’ın mağdur için sürekli olarak taciz mesajları gönderdiğini tespit etti. Ayrıca hayali bir instagram hesabı üzerinden mağdurun müstehcen fotoğrafları ve birçok cinsel imgenin yayınlandığı tespit edildi.
Mağdurun bu yılın Mart ayında polise olayı bildirdiği ve konu ile ilgili olarak geniş çaplı bir araştırmanın ardından suçlunun davası tamamlandığı açıklandı.
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herkes bilir bilmez konousmasin genc onu biarkti diye yaptiki hep si yalan haber hergun evinde yatip kalkan kiz isteyen ispatlarim hala gencin evin dr b genici evlenecegim kadirp yuzuk tak ayilesi gelip gencin evinde mankal yakyip icip giden insanlar kalkip gence oyun oynapi on
u rezil etmek amacil bi tuzak
sizin yuzuk takp evlenmek istyen ku bunuyap sonrada mahme salonunda rezilan o kiz gencleri boyulel tuzaga dusurp kendi topmunu buaka kucuk dusrmez boyule insanlar gecleri yasamun zordabirakmak ben bu insan yalan soyuledigin ispatlarim herkes yazdign dsn utansin gencin sucu yok herkse boyule bilsin gaste yaln hagencin fersmin arkasin yalan resim koyup ayilesin ve geci zorda birkamis olu bir toplum gazstesi bunu yamakla dogru yap mais
Insanlarin altinda yatacagana, evinde oturdaydi boyle olmazdi, cok rezil bir toplumumuz var, su 22 yasindaki cocugu bilmeden kucuk dusurdunuz. Bizim toplumumz bu cocuga destek cikmaniz gerek boyle orusbulaer karsi! Kurt ve turk halki olarak eski kafali olmamilyiz. Lutfen bilip bilmeden bu genc hakinda boyle haberler yazmayin. Aylesinin izini varmi peki ya sizin gerceklerde haberiniz. Insanlik yokolmus koca londrada
gercekler ortay koyp kunsimak gerek herkes bilirbilmez konusup yorum yapmasi ne oldu yorum lariniz nerde siziler genceler boyul mi sahip cikiyorsunuz her gun bir gencimei oluyo neden boyule kotu yorumlardan ve hakziyer suculanmaktan ite buyuzden bir toplum olamiyoruz
topluma sahip cikmasin gerken gaste yotum bu olmamali bir gercek cezsai yalan yazip gercek bu bu gence 21 ay cez aldi 10 bucuk ay yatcak gercekten uzka haber haber yap muhabir gelsin haber yapmayi ogrensin birde bu you yorum cevap sin
birde turku genci sik deyi bir gur yapdig seyfen sok olmaz sok haberi yazan a ne oldu gercekler acimi haberci
sen o haberi yaprken koydugun resime bak sonra haber yap hergun
yalm odug herin uzaklastor ma c naumusan bahedip koydugun rrsime bak senin namus anlayin bumu koyfugu resim genci ve ayilesin rencide edet bun kaladir san menmun oluruzu
toplum olmak icin gercek ci olmak lazim gencler sahip cikmak lazim bu toplum sorun bu genci rencide etmek icin konpulodur bik kiz evlenmek amacila genci kandirip bu durumak sokup zorda birakmak vr kiskancil tir bu mahkeme devam edecek mahkemde aglayip acindirak gence ceza
birde gencin ailasin sorun baklim yorum madan onlar ne diyecek
lutfen o resimi kaldirin
o cocug arkasindaki resim kalmasa dava acak ailesi
Ne sebeple olursa olsun bu cocuk yapmayacakti boyle birsey iliski icinde yapilmis cekilmis resimler daha sonra sebepi salakca be bencilce sebeplerden dolayi internete koymak nedemek ben olsaydim veya tanidigim biri olsaydi tazminat bile dilerdim surundueurdum bu genci yaziklar olsun size ki genc bir kiza halen orusbu diyebiliyorsunuz sizin ailede kiz yokmus gibi davraniyorsunuz iliski demek guven kiz iliski icersinde by cocuklar be guvenmis by devirde yaziklar olsun kizi suclayanlara terbiyesizler
Siz bir gazete olarak tek taraflı nasıl böyle yorumlar yazıp bir gencin hayatını karartabiliyor ve ailesine psikolojik çöküntü yaşatıyorsunuz. Yaşanmışlıkların takipçisi miydiniz bu haberi yaparken? Gerçek suçlu dışarıdayken masum genç içerde. Bu şekilde bir gencin resmini koyup bu şekilde yorumlar yapamazsınız. Ailesinin ve kendisinin paikolojisini düşünmeden yargısız infaz yapamazsınız. Sadece tek taraflı bir suç yok ortada. Bu genç, kızı hiçbir şeye zorlamamıştır. Ortada zoraki bir durum yoktur. Kız evine girip çıkıyor bu şekilde resimler çekiyorsa onunda yargılanması gerekmektedir. Suç sadece bir kişiye yüklenip dar bir şekilde düşünülmemelidir.
bu yayin durumasni dav acgim yuksek mahkede gorulecek dav izinsi yayin ailesine sormadan yaplmis biyin izinsi yayin yalan yayin
Siz bir gazete olarak tek taraflı nasıl böyle yorumlar yazıp bir gencin hayatını karartabiliyor ve ailesine psikolojik çöküntü yaşatıyorsunuz. Yaşanmışlıkların takipçisi miydiniz bu haberi yaparken? Gerçek suçlu dışarıdayken masum genç içerde. Bu şekilde bir gencin resmini koyup bu şekilde yorumlar yapamazsınız. Ailesinin ve kendisinin paikolojisini düşünmeden yargısız infaz yapamazsınız. Sadece tek taraflı bir suç yok ortada. Bu genç, kızı hiçbir şeye zorlamamıştır. Ortada zoraki bir durum yoktur. Kız evine girip çıkıyor bu şekilde resimler çekiyorsa onunda yargılanması gerekmektedir. Suç sadece bir kişiye yüklenip dar bir şekilde düşünülmemelidir.
Kesinlikle iftira