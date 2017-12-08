İngiliz basınında Erdoğan’ın gergin başlayan Yunanistan ziyareti

İngiliz gazetelerinin bugünkü sayılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili haberler yer alıyor.

Guardian gazetesinde yer alan “Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin başlangıcında sert bir söylem benimsedi” başlıklı yazıda, 65 yıl sonra bir Türk cumhurbaşkanının Atina’ya yaptığı bu ilk resmi ziyaretin “hasmane bir şekilde” başladığı öne sürülüyor.

Gazete, “Atina’ya adımını atmasından yalnızca bir saat içinde (Erdoğan), Yunan cumhurbaşkanına 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nda belirlenen dini özgürlüklerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi” diyor.

Guardian, Erdoğan’ın sözleri üzerine “açıkça şoka girdiği görülen” Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un ise Lozan’ın müzakereye açık olmadığını söyleyerek yanıt verdiğini aktarıyor.

Gazete, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Atina’da olağanüstü önlemler alındığını da aktarıyor:

“Başkent genelinde 2 bin 800 polisin görev yaptığı, çatılara keskin nişancı ve komandoların yerleştirildiği ve koku uzmanı köpekler ile bomba imha ekiplerinin getirildiği, yakın tarihin en büyük güvenlik operasyonlarından biriyle Atina’da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ancak Türk lider, bir yandan bu hoş karşılama için ev sahiplerine teşekkür ederken, diğer yandan da söylemini sertleştirdi.”

Pavlopulos’un Erdoğan’ı karşılarken Lozan konusundan bahsetmesi iki Cumhurbaşkanı arasında beklenmedik bir söz düellosu yarattı. Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi gerektiğini savunurken, Yunanistan ise antlaşmanın “müzakereye açık olmadığını” savunuyor.

The Daily Telegraph da Erdoğan’ın ziyaretinin Lozan Antlaşması ile ilgili açıklamalardan dolayı gergin başladığını yazıyor.

Telegraph, “NATO’nun sorunlu müttefikleri olan ve etnik sınırlar arasında bölünen Kıbrıs’tan hava sahasına kadar bir dizi konuda uyuşmazlık yaşayan bu iki ülke, Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunan basınına iki ülke arasındaki sınırları belirleyen anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden dolayı diplomatik nezaketi de bir kenara bıraktı” diyor.

Independent da Erdoğan ile Pavlopoulos’un Lozan Antlaşması ile ilgili kameralar önündeki değerlendirmelerini “bir karşılama töreni için alışılmadık düzeyde açık sözlü bir diyalog” olarak nitelendiriyor.

Independent, “İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan ve bir Türk cumhurbaşkanının 65 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaret, hızla iki NATO müttefiki arasında açık sözlü bir hınç alma partisine dönüştü” yorumunu yapıyor.

ABD BASINI DA ZİYARETTE TANSİYONUN YÜKSEK OLDUUĞU GÖRÜŞÜNDE

Erdoğan’ın ziyareti ABD basınında da yer buldu.

New York Times gazetesi, Erdoğan’ın iki ülke arasındaki sınırı belirleyen uluslararası antlaşmanın güncellenmesi yönündeki sözleri nedeniyle bu ziyaretten diplomatik sonuç beklentisinin ortadan kalktığını yazıyor.

Gazete, “Ziyaretin havası ve söz düelloları, geçen asrın önemli bir kısmını birbirine düşman olarak geçiren bu Akdenizli iki komşu arasındaki ilişkilerin iyileşmesine çok da katkı yapmadı” diyor.

Wall Street Journal gazetesi de Erdoğan’ın Yunanistan gezisinde tansiyonun yükseldiğine dikkat çekiyor.

Gazete, bunda Erdoğan’ın Yunan hükümetine Batı Trakya’daki Müslüman azınlığın haklarını vermediği yönündeki eleştirisi ve Lozan Antlaşması’nın güncellenmesi talebinin etkili olduğunu vurguluyor. (BBCTÜRKÇE)