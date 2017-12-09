‘Obezite Ameliyatı’ artık çok kolay

KİLO almak ve özellikle de kilo verememek birçok kişi için büyük bir kabus. Bazı kişilerde ise kronikleşmiş kilo problemi yani obezite rahatsızlıkları beraberinde tansiyon, diyabet ve uyku bozukluğu gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu rahatsızlığın tedavisi için oldukça fazla yöntem var. Eğer hastalar gerekli sağlık koşullarını taşıyorsa bu tedavi yöntemlerinden en güvenli ve başarılı sonuç veren yöntemlerden birisi ise hiç şüphesiz ki tüp mide ameliyatı.

Bu hafta sizler için özellikle bu ameliyatlarda oldukça başarılı olan ve yaklaşık 10 yıldır bu ameliyatlarda bir marka haline gelen Dr. Varol Esatoğlu ile yapmış olduğu çalışmalar ve bu tedavinin teknolojisinde gelinen en son durumu konuştuk.

KKTC’de bulunan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan başarılı doktor, devlet hastanesinde bir ilk olan “Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatı” ekibinde başarılı çalışmalarda görev aldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde yapılan ameliyatlar, Genel Cerrahi Servisi Hekimi Uzman Dr. Varol Esatoğlu tarafından gerçekleştirildi.

“Uzun yıllardır KKTC’de obezite hastalıklarına bağlı olarak obezite cerrahisi’nde mide küçültme, gastrit bypass, mini gastrit bypass, gastrit balon ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 800’ün üstünde bir hasta gurubumuz var. Aslında bu operasyonların hepsinin tek bir amacı var. Hastanın yeme haznesini küçültmek ve aşırı açlık hissini ortadan kaldırarak kilo vermesini sağlamak. Bunun için seçilmiş bir hasta gurubu var. Beden kitle endeksi dediğimiz bir ölçüm var. Boyun kiloya göre oranıdır bu. Eğer BMI 40 ve üstünde bir değer çıkıyorsa hasta bir adaydır. Eğer 35 ve üzeri çıkıyorsa, potansiyel diyabet, uyku apnesi, kolesterol veya kalp hastalıkları varsa hasta yine bu gurubun içerisinde oluyor. Dünya’da şu anda 30’un üzerine çıkardılar fakat biz 30’u kabul etmiyoruz.

Girne’de Kamiloğlu Hastanesi’nde bulunan kliniğimizin ismi Cyprus Obesity. Kliniğimizin sloganı ise “Second Chance, Second Life”. Şu anda özellikle İngiltere’den ameliyatlarımız ile ilgili olarak yoğun bir ilgi görüyoruz. Hastalarımız geliyor, rahat bir şekilde ameliyatlarını olup geri dönüyorlar.”

Eğer siz de obezite rahatsızlığı çekiyor ve aşırı kilolarınız artık yaşam kalitenizi iyice düşürmeye başladıysa, uzman kadrosu ile KKTC’de bulunan Cyprus Obesity kliniğine www.cyprusobesity.com adresinden veya 0090 548 821 0101 – 0090 533 860 2351 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.