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Başkonsolos’tan ‘Ankara Anlaşması’ için açıklama

— 14 Aralık 2017

Devam eden Brexit sürecinin hakkında birçok söylenti çıkmasına neden olan Ankara Anlaşması konusunda, Başkonsolosluktan bir açıklama geldi. Konu ile ilgili iki ülke arasında ki temasların devam ettiğini belirten Başkonsolos Çınar Ergin şunları söyledi:

“Ankara anlaşması, İngiltere’de kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımıza önemli imkanlar sağlıyor. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararından sonra, Ankara Anlaşması’nın akıbeti ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şunu söyleyebilirim ki, biz Türkiye olarak vatandaşlarımızın Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan haklarının Brexit sonrası hangi isimde olursa olsun, devamı konusunda İngiliz yetkilileri ile bir temas ve diyalog halindeyiz. Bu konu da İngiltere’nin Avrupa Birliği üyesi olmayan fakat ilişkilerinin büyük çoğunluğu Avrupa Birliği’nden kaynaklanan, belirlediği 9 ülkeden biri olduk. Bir çalışma grubu kuruldu. Hatta bu çalışma grubu ilk toplantısını birkaç hafta evvel Londra’da yaptı.

Şu an da somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey yok. Ama Ankara Anlaşması çerçevesinde buraya gelen kişilerin veya gelmek isteyen kişilerin mağdur edilmemesi hassasiyetle göz ettiğimiz hususlardan bir tanesi. Tahmin ediyorum bunda da iki ülke yetkilileri, ekonomik boyutuyla, sosyal boyutuyla değerlendirecektir. Brexit’ten önce iki ülke arasında var olacak bir mutabakatta tahmin ediyorum bu konuda isteklerimiz doğrultusunda kayır altına alınacaktır.”

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1 Comment

  1. Yasar 14 Aralık 2017 at 9:54

    Açıklamanız ve gerçek olan olaylarla alakası bile yok bizler burda mağdur durumdayız ama sizlerin umrunda bile değiliz aman koltuğunuza sahip çıkın

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