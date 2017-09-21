TWPA’DA başlatılan seminerler serisi Beslenme Danışmanı Çiğdem Seçen’in “Beslenme” semineriyle devam etti. Türk Kadınları Yardımlaşma Derneği (TWPA) yaz tatilinin ardından başlattığı aktivite ve seminerlerine bir yenisini ekledi. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan yanlış beslenme konusuna dikkat çekmek isteyen TWPA yönetimi, beslenme semineri düzenledi. TWPA’nın merkezinde 3 Kasım Cuma sabahı 11.00’de yapılan seminerin konuşmacı Beslenme…