Kuzey Londra’da £150,000’dan “ucuz ev” kampanyası başlıyor— 25 Mayıs 2017
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Naked House, Kuzey Londra’da fiyatları £150,000’dan başlayan 22 tane yeni evin yapımına öncü olacağını açıkladı.
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