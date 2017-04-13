Hayat boyu öğretmenlik yapması yasak!— 22 Nisan 2017
Doncaster kentinde lise öğretmeni Francoise Jenkins’in adı öyle bir seks skandalına karıştı ki kadının ömür boyu öğretmenlik yapması yasaklandı.
Vefat ilanları » Mehmet Houssein Hassan
13 April 2017 - 13 April 2017
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