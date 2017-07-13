Birleşik Krallık’ta İrlanda pasaportuna talep arttı— 20 Temmuz 2017
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı almasından bu yana İrlanda pasaportu için yapılan başvuruların yüzde 50 arttığı bildirildi.
Vefat ilanları » Pervin Reshat
13 July 2017
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