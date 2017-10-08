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Vefat ilanları » Yusuf Huseyin

Yusuf Huseyin

3 April 1943 - 8 October 2017

Burial Date 12 October 2017

İlan Viewed 155 times

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Sayı 870

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